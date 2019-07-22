Рацион россиян предложили разнообразить панцирями саранчи

Эксперты из Университета ИТМО разрабатывают пищевую добавку на основе хитина, полученного из панциря саранчи. Она может заменить порошковые концентраты из отходов мясного производства, то есть рогов и копыт.

Наполнители входят в состав, к примеру, колбас и полуфабрикатов. Они применяются для повышения пищевой ценности.

Биотехнологи уверены, что новейшее вещество будут использовать в хлебобулочных изделиях и молочных продуктах. По их словам, добавка с высоким содержанием хитина станет ступенью для запуска линейки лечебного питания, которая бы подошла для больных атеросклерозом, гипертонией или лучевой болезнью.

Как пояснили ученые, в настоящее время животный белок уже становится роскошью для человека. Появляется проблема, как создать более бюджетный продукт с питательными свойствами, как у мяса. Газета «Известия» пишет, что рост стоимости животного белка составляет в среднем 7-11% в год.

Тем временем, содержание белка в панцире саранчи может колебаться от 13 до 77% от сухой массы. Таким образом, добавление обработанной муки из насекомых в пищевые смеси резко повысит содержание животного белка. Отмечается, что в муке из саранчи содержится в два раза больше белка, чем в говядине. Кроме того, как утверждают ученые, что на разведение саранчи нужно не так много сил и затрат.