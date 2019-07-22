Иран показал видео с палубы задержанного британского танкера

Государственный телеканал Ирана обнародовал видео с палубы задержанного британского танкера Stena Impero. Как видно из записи, пока судно находится в порту Бендар-Аббас, на нем поднят иранский флаг.

На кадрах можно рассмотреть, что танкер пересекают трубы, а на палубе стоят цистерны. Людей в кадре появляется не так много, и среди них, похоже, только те, кто делал видеосъемку, - моряков не видно.

Судно было задержано морским патрулем Корпуса стражей исламской революции в пятницу, 19 июля, под предлогом нарушения международных морских правил.

Задержание танкера в Ормузском проливе осуществлялось при участии иранских катеров, вертолета и спецназа.

Известно, что на борту задержанного судна среди членов экипажа есть трое граждан РФ. В российском посольстве в Иране «Звезде» заявили, что жизням моряков ничего не угрожает, они свободно передвигаются по кораблю.