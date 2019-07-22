СМИ: в России ужесточат правила провоза багажа

С 19 августа в России могут измениться правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через государственную границу.

Согласно нововведениям, россияне смогут провозить в багаже и ручной клади не более пяти килограммов фруктов и овощей, не более трех букетов цветов, в каждом из которых не больше 15 цветков или других частей растений. Для провоза более крупных партий потребуются фитосанитарные сертификаты. Без них товары будут уничтожать или отправлять обратно, а оплачивать это будет сам собственник.

Правила ввоза хотят ужесточить в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском. В списки попадут ананасы, авокадо, гуава, манго, финики, инжир, а также привычные россиянам абрикосы, персики, сливы, вишня, черешня и цитрусовые. Ограничения распространятся и на бобовые, орехи и овощи: морковь, редис, огурцы, томаты, различные виды капусты, а также луковицы и клубни.

Как пишет «Российская газета», нормы провоза багажа через границу коснутся пассажиров как самолетов, так и поездов, автомобилей и судов. Данные ограничения распространятся также на сотрудников транспортных систем и на почтовые отправления.