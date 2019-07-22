Metallica поет «Группу крови» в «Лужниках»: видео
Басист группы Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэммет исполнили песню на русском языке.
© Видео: maxkamm, Twitter © Фото: MaxKamm, twitter
Metallica исполнила перед московской публикой композицию «Кино» «Группа крови» на русском языке, чем сильно удивила своих фанатов.
Песню Виктора Цоя вместе с басистом американской рок-группы Робертом Трухильо и гитаристом Кирком Хэмметом пел весь зал.
Шоу в рамках турне WorldWierd состоялось 21 июля на московском стадионе «Лужники».