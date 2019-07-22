Тайфун «Данас» обрушился на Дальний Восток

В Приморье пришел циклон «Данас», из-за которого в одном только Владивостоке уже выпала половина месячной нормы осадков - до 70 мм.

«В Преображении за этот же период выпало 105 мм осадков, в Барабаше - 110 мм, это почти месячная норма осадков для этих населенных пунктов», - заявили ТАСС в Примгидромете.

Как сообщил владивостокский портал VL.ru, основной удар стихии город уже перенес, и последствия оказались мягче ожидаемых. В нескольких дворах деревья упали на припаркованные автомобили, еще одно рухнувшее дерево едва не зацепило стоявший рядом столб линии электропередачи.

© VL.ru

Всего за минувшие сутки в Приморье из-за стихии произошло 13 отключений от электричества. Аварийные бригады работают во Владивостоке, Артеме, в селах Домашлино и Промысловка, ЗАТО Фокино, в селе Занадворовка Хасанского района, селе Киевка Лазовского района.

© VL.ru

По данным синоптиков, 22 июля в Приморье продолжатся дожди, местами сильные. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на восточном побережье, в районе поселков Лазо, Ольга, на побережье Дальнегорского района. В ближайшие двое суток прогнозируется подъем уровня рек, на некоторых участках он может составить до трех метров.

Тайфун «Данас» зародился в начале недели на северо-востоке Тихого океана и двинулся на север, быстро набрав силу, обрушившись после на Филиппины, Японию, КНДР. Приморский гидрометцентр прогнозировал, что над российской территорией «Данас» разделится на две части: одна будет смещаться в сторону Хабаровского края, вторая направится вдоль Татарского пролива.