Инсценировка смерти, «съедобные» бюллетени и газовая атака: как прошли выборы в Раду

Внеочередные выборы в Верховную раду на Украине состоялись 21 июля. Несмотря на то, что в МВД Украины заявили, что правоохранители не выявили системных нарушений во время избирательного процесса, на некоторых участках были зафиксированы необычные происшествия.

Например, во Львове 94-летняя украинка высказала свой протест оригинально - она попыталась съесть бюллетень. Все началось с того, что пенсионерке не хотели давать бланки, так она должна была проголосовать дома. После препираний члены комиссии все-таки выдали пожилой даме бюллетени, но сообщили о происшествии ее дочери, после приезда которой скандал разразился с новой силой и закончился уничтожением и «поеданием» бумаги.

В Киеве другая женщина, намеревавшаяся проголосовать, явилась на участок без документов. Когда ей сказали, что без паспорта она не сможет этого сделать - женщина упала на пол и притворилась мертвой.

«Женщина пришла на участок без паспорта, соответственно, бюллетень ей выдавать отказались. Ее реакция не заставила себя долго ждать», - пишет «Типичный Киев».

В Днепре и вовсе использовали топор для погашения бюллетеней, когда обычно для этого пользуются ножницами. А в Кировоградской области «придумали», как не сорвать выборы отсутствием сейфа и соорудили его из металлической кастрюли, в которую поместили бюллетени после пересчета, запечатали ее и передали дежурному полицейскому.

© Валентина Стеценко, Facebook

Еще один инцидент произошел в Запорожье уже после закрытия избирательного участка. Там неизвестные распылили слезоточивый газ, и подсчет голосов пришлось приостановить на 40 минут. Сообщается, что одной женщине стало плохо.

Тем временем, по предварительным подсчетам, в парламентских выборах на Украине лидирует партия Владимира Зеленского «Слуга народа», набирая 41,82% голосов. За партию «Оппозиционная платформа - за жизнь» Юрия Бойко проголосовали 12,43%, за партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» отдали голоса 8,64% украинцев.