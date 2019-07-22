Названы самые угоняемые авто в России

Опубликован список самых угоняемых автомобилей в России по данным за первую половину 2019 года.

Первую строчку в рейтинге занял автомобиль Hyundai Solaris, серебро досталось седану Kia Rio, а замыкает тройку «лидеров» - Kia Ceed.

В списке «любимых машин» угонщиков оказались автомобили Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Ford Kuga, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Toyota RAV4 и Kia Optima. По словам экспертов-страховщиков, в регионах чаще угоняют бюджетные автомобили. В Москве и Петербурге могут украсть и BMW X5, и Toyota Land Cruiser Prado.

Интерес угонщиков к бюджетным авто cпециалисты «Ренессанс Страхования» объяснили повышением цен на запчасти, а также увеличением спроса на поддержанные детали, пишет газета «Известия».

Ранее в Центре организации дорожного движения сообщили, что количество угонов машин в Москве уменьшилось.