Толстовку принцессы Дианы продадут с аукциона

Толстовка британской принцессы Дианы выставлена на аукцион. Организатором торгов стал RR Auction. На темно-синей вещи изображен принт Fly Atlantic.

«Толстовка из хлопка и полиэстера. В хорошем состоянии, с учетом изнашивания от использования», - цитирует сообщение The Sun.

В этой вещи Диана проводила каждую свою тренировку.

«Помню, одной из ее стратегий было надевать одну и ту же толстовку на каждое занятие», - вспоминает личный тренер принцессы Дженни Риветт.

Принцесса Диана сама подарила толстовку Риветт. Это произошло за несколько месяцев до смерти.

Ожидается, что торги начнутся с пяти тысяч долларов.