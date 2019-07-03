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Минобороны РФ рассекретило уникальные документы к годовщине освобождения Минска

Алексей Савелов
00:00 03.07.2019
Сегодня вечером в Москве прозвучит праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
Минобороны РФ рассекретило уникальные документы к годовщине освобождения Минска
© Фото: flickr

Минобороны РФ рассекретило уникальные документы, касающиеся освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

Опубликованные в специальном разделе на официальном сайте российского военного ведомства, они дополняют картину одной из наиболее стремительной наступательной операции Красной Армии.

Рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства раскрывают малоизвестные эпизоды и рассказывают о героизме офицеров и бойцов Красной Армии при проведении операции «Багратион» - операции по освобождению советской Белоруссии. 

Так, в числе документов боевое донесение от 3 июля начальника штаба 3-го Белорусского фронта, в котором генерал-лейтенант А.П.Покровский докладывает начальнику Генштаба Красной Армии А.М.Василевскому об освобождении Минска с детальным описанием хода операции.

«В донесении рассказывается, что одним из первых в Минск на предельной скорости ворвались боевые машины под командованием старшего лейтенанта Александра Яковлева, командира роты 26-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского танкового Тацинского корпуса. В разделе опубликован наградные документы на отважного танкиста и представления к высшему званию Герой Советского Союза», - сказано донесении. 

© Минобороны РФ

Кроме того, в размещенных в разделе исторических документах рассказывается с какой радостью встречали жители Минска воинов-освободителей.

«Колонны танков, проходя по городу, забрасывались цветами, так что были больше похожи на огромные букеты цветов, а не на грозные боевые машины…», - говорится в представленных в медиаразделе документах.

Не было предела и детскому восторгу.

«Ребятишки, раздобывшие где-то чистые конверты и бумагу, забрасывали танкистов бумажным салютом, когда те въехали в город», - рассказывается в документах.

© Минобороны РФ

Представленные в разделе документы рассказывают о тщательной подготовке к проведению Минской операции, позволившей освободить столицу Белоруссии ранее определенных сроков, проведении уникальной артподготовки и массированных авиаударов по ключевым укрепрайонам и позициям войск противника.

Также сегодня в день освобождения Минска в Белоруссии отмечается День независимости. По этому поводу в столице страны пройдет военный парад, участие в котором примут и российские военнослужащие и военная техника.  

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