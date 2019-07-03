К выходным в Москву придет осенняя погода

В конце июня в столичном регионе установилась прохладная погода. По мнению синоптиков, в начале июля москвичей также ожидает осенняя прохлада. И хотя в первые два дня месяца температура колебалась от +22 до +25 градусов, что считается нормой для этого времени, уже к вечеру во вторник заметно похолодало.

В среду температура снизится из-за прохождения холодного атмосферного фронта, с ливнями и порывистым ветром. Днем столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов, что считается нормой для мая, а никак не для июля. Давление к концу недели будет немного ниже нормы.

А к выходным погода будет напоминать осеннюю: днем +13 - +15 градусов, с сильными порывами ветра, переменной облачностью, небольшими дождями.