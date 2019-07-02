Проход кораблей НАТО в акваторию Черного моря попал на видео

Проход кораблей НАТО через пролив Босфор попал на видео. Кадры были опубликованы на YouTube.

В частности на ролике показано передвижение британского эсминца HMS Duncan и канадского фрегата HMCS Toronto в акваторию Черного моря.

Два боевых корабля НАТО ранее пересекли пролив Дарданеллы, а также Мраморное море и Босфор. HMS Duncan и HMCS Toronto направляются в Одессу для участия в маневрах Sea Breeze-2019.

Учения проводятся до 12 июля. В них примут участие почти 30 кораблей, а также 30 летательных аппаратов и будут задействованы более 900 человек. Ранее для тренировки маневров в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США «Карни» (USS Carney DDG64 ).

В свою очередь в МИД РФ отметили, что проведение украинско-американских учений является опасной идее. В дипломатическом ведомстве добавили, что Россия будет относиться к ним соответствующим образом.