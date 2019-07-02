В Иркутске загорелся склад хлебозавода: видео
В настоящее время сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание. Инцидент произошел на улице Полярная, 85.
© Видео: ДТП 38RUS Иркутск, Вконтакте © Фото: pixabay
Склад хлебозавода загорелся в Иркутске. Площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров.
Как уточнили в пресс-службе МЧС РФ, по предварительным данным, погибших нет. Инцидент произошел на улице Полярная, 85.
По данным спасателей, пожар был локализован в 23:03. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание. К процессу привлечены 42 человека и 10 единиц техники.
Все обстоятельства ЧП в настоящее время устанавливаются.