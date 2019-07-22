США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией

В период с 22 по 26 июля совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полет на венгерском самолете Ан-26 над территорией России в рамках реализации Договора по открытому небу. Об этом пишет газета «Красная звезда».

«С 22 по 26 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ», - сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

В свою очередь, российские инспекторы выполнят наблюдательный полет на российском самолете Ту-154М ЛК-1 над Канадой. Полет будет выполнен по согласованному маршруту, а находящиеся на борту канадские специалисты будут контролировать применение аппаратуры наблюдения и соблюдение положений Договора.

Также Рыжков сообщил, что 23-25 июля в рамках Венского документа Финляндия оценит 9-ую артиллерийскую бригаду в Луге.

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ обязаны сообщать об определенных видах военной деятельности и приглашать наблюдателей.