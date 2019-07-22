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Россия и Белоруссия придут к единым отраслевым рынкам

Валентина Пескова
03:40 22.07.2019
Изменения должны произойти уже в 2021 году, затронув различные сферы, о чем рассказал министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Россия и Белоруссия придут к единым отраслевым рынкам
© Фото: Минобороны РФ

Москва и Минск к 2021 году должны прийти к единым отраслевым рынкам. Среди них - рынок транспорта, энергетической, сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также рынки нефти и газа. Об этом сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

По словам министра, Россия и Белоруссия уже выработали общие подходы к работе, согласно которым «дорожные карты» должны быть подготовлены к ноябрю, а унифицированное законодательство - к середине 2020 года.  

«Запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились, уже с 2021 года», - заявил Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Смысл унификации в том, чтобы предприятие, будь оно зарегистрировано в России или в Белоруссии, работало по единым правилам, на основе единого администрирования, единых систем контроля, единых интегрированных информационных систем.

«По большому счету унифицированное законодательство, о котором мы говорим в рамках дорожных карт, уже станет прообразом этих объединенных рынков», - сказал глава Минэкономики.

Как пояснил Крутой, необходимо, чтобы стороны к 20-летию союзного договора, то есть к 8 декабря 2019 года, подошли со значимыми результатами и показали всему обществу, что готовы к дальнейшей интеграции.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже обменявшись предложениями по сотрудничеству.  Ранее Дмитрий Крутой отмечал, что позиции сторон согласованы на 80%, а оставшиеся пункты носят «принципиальный характер».

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