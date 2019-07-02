Украина заключила соглашение с Канадой на поставки вооружений

Канада и Украина подписали совместное соглашение в военной области, благодаря которому в будущем появится возможность поставлять вооружения Киеву. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Я рад подтвердить, что мы подписали соглашение, которое вносит Украину в список стран, которым разрешаются поставки вооружений», - цитирует его слова РИА Новости.

Вместе с тем Трюдо добавил, что Канада и впредь намерена продолжить работу с Украиной, чтобы убедиться в том, что Киев получает необходимую поддержку со стороны канадских военных.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину. По мнению Москвы, данный шаг может привести к эскалации конфликта в Донбассе. Причем как неоднократно заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поставки вооружения на Украину извне никоим образом на станут способствовать урегулированию кризиса в Донбасса и реализации Минских соглашений.

Вместе с тем экс-председатель ОБСЕ президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отмечал, что поставки оружия на Украину – это очень рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Трюдо был одним из тех, кто вдохновил его идти в политику. Он также добавил, что Канада действительно является другом для Украины.