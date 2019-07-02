Вице-премьер Италии выразил соболезнования семьям погибших моряков

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией, случившейся на глубоководном аппарате Военно-морского флота России.

«Я выражаю глубокое сочувствие и соболезнования президенту Путину и семьям 14 моряков, погибших во время пожара, вспыхнувшего на российской подводной лодке», - написал вице-премьер в Twitter.

Ранее стало известно, что в понедельник, 1 июля, в российских территориальных водах произошел пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате. В результате отравления продуктами горения в процессе ликвидации очага возгорания погибли 14 моряков-подводников.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу принес соболезнования семьям погибших моряков. Он поручил министру обороны вылететь в Североморск и обеспечить тщательное расследование причин трагедии на глубоководном аппарате ВМФ РФ.