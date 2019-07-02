Счетная палата оценила ущерб от незавершенных строек

Эксперты Счетной палаты России обнаружили 62,6 тысяч объектов незавершенного строительства (ОНС), среди которых детские сады, школы, университетские городки, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры.

«К началу 2019 года в эти ОНС вложено 4,048 трлн рублей бюджетных средств (с учетом текущего строительства). При этом на государственные стройки, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4 тыс. объектов) направили 260 млрд рублей», - говорится на сайте ведомства.

При этом 2,9 триллионов рублей было вложено в региональное строительство. Больше всего досталось Московской области (79,73 млрд рублей) и Ямало-Ненецкому автономному округу (70,2 млрд рублей). Всего в регионах обнаружено 58 тысяч незаконченных строек.

Такие выводы эксперты Счетной палаты сделали после анализа открытых данных финансовой отчетности. По итогам проделанной работы ведомство готовит официальное письмо на имя президента России, в котором сообщит о системных недостатках в этой сфере и предложит решения.