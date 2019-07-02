Шария зарегистрировали кандидатом на выборах в Верховную раду

ЦИК Украины зарегистрировал журналиста и видеоблогера Анатолия Шария в качестве кандидата в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду.

В Центризбиркоме приняли решение повторно рассмотреть его кандидатуру после того, как ранее уже отказали ему в регистрации. Объявленного ранее во всеукраинский розыск и заочно арестованного в 2012 году Шария зарегистрировали в соответствии с судебным решением, отменившим преследование и вернувшим его дело в прокуратуру для дополнительного расследования. Об этом сообщает УНИАН.

Напомним, Шарий подозревается в грубом нарушении общественного порядка. В июле 2011 года суд приступил к рассмотрению его дела, но в феврале 2012 года рассмотрение было приостановлено, а в 2018 году вновь возобновлено.

Между тем, внеочередные выборы в Раде должны состояться 21 июля и пройдут по смешанной системе: половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах.