Зеленский рассказал, кто вдохновил его заниматься политикой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо был один из тех, кто вдохновил его идти в политику. Об этом он сказал в ходе встречи с канадским лидером.

Зеленский также добавил, что Канада действительно является другом для Украины.

«Канада действительно друг Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности», - сказал он.

С визитом в Канаду Владимир Зеленский прибыл сегодня вместе со своей женой Еленой. У трапа украинского лидера встретили в вышиванках и с караваем. Ожидается, что Зеленский пробудет в Канаде три дня. Он также примет участие в международной конференции и встретится со специальным представителем США Куртом Волкером.