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Погодные нестыковки: исследователь опроверг версию схода лавины на группу Дятлова

Валентина Пескова
02:55 22.07.2019
По данным метеостанции Бурмантово, в день гибели туристов температура понизилась до 28,8 градуса ниже нуля.
Погодные нестыковки: исследователь опроверг версию схода лавины на группу Дятлова
© Фото: dyatlovpass.com

Любопытные документы о погоде на перевале Дятлова, которая стояла в день массовой гибели там туристов в феврале 1959 года, обнародовал пользователь платформы для социальной журналистики «Конт» Валентин Дегтерев.

Блогер опубликовал несколько тетрадных листков, на которых приведена таблица с числовыми значениями температуры за весь месяц. Как отмечает автор, выписка сделана на основании сводок метеостанции Бурмантово.  

«Думаю, что сейчас эти данные уже давно уничтожены, и найти их снова будет невозможно. Сама станция сейчас давно закрыта, оптимизирована», - отмечает Дегтерев.

Согласно таблице, в ночь гибели туристов, 2 февраля, температура значительно понизилась, до 28,8 градуса ниже нуля. Шел небольшой снег. При этом скорость ветра не превышала 6 метров в секунду. Эти данные говорят о том, что никакого ураганного ветра в ночь гибели туристов над перевалом не было.

© Валентин Дегтерев, cont.ws

Далее отмечено, что общая толщина снежного покрова достигала отметки в 26 м. Это опровергает предположения, что в день, когда погибла тургруппа, был сход снежной лавины или произошел так называемый сдвиг снежной плиты.

«Все это была ложь следователя прекрывающего, этим самым, махровую уголовщину. Поэтому данных по погоде нет в материалах уголовного дела. Они бы здорово помешали официальной версии о том, что туристов сгубил ураганный ветер. Его просто не было в то самое время. Не было вообще», - пишет исследователь.

Пользователь не указывает, каким образом в его распоряжении оказались метеосводки, однако приводит также радиограмму, согласно которой поисковики запрашивали метеосводку из района ЧП о возможном урагане в день смерти туристов, однако ответа на нее так и не получили.

© Валентин Дегтерев, cont.ws

Трагедия произошла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в ночь на 2 февраля 1959 года. Группа туристов из девяти человек под руководством Игоря Дятлова погибла при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время насчитываются десятки различных версий случившегося.

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