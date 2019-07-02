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Символ власти: в Польше обнаружен таинственный древний «пропеллер»

Наталия Майорова
02:24 02.07.2019
Ученые не исключают, что находка может быть частью древней булавы.
Символ власти: в Польше обнаружен таинственный древний «пропеллер»
© Фото: Zawiadowca Historii

Странный металлический артефакт с «лепестками» обнаружили археологи в Польше во время раскопок вблизи от границ со Словакией. Ученые убеждены, что он был изготовлен около 1000 года до нашей эры.

Как уточняет Archaeology News Network, бронзовый артефакт был обнаружен вблизи перевала Дуклы в Подкарпатском воеводстве. Исследователи обратили внимание на странную форму находки. Он отметил, что внешне она напоминает «пропеллер», а его состояние очень хорошее.

При этом ученые не исключают, что находка может быть частью древней булавы. Однако кому она принадлежала - неизвестно.

«Невозможно точно сказать, откуда взялась эта булава, но, скорее всего, она принадлежала какой-то культуре Ближнего Востока», - говорится в сообщении.

Исследователи не исключают, что орудием мог владеть некий «важный человек». А само оружие, вероятнее всего, было потеряно в бою.

«Булава была не только страшным оружием, но и символом власти», - отметили ученые.

В настоящее время пока не установлена причина, по которой этот странный артефакт оказался на юге Польше почти три тысячи лет назад. 

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