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Ливень в Краснодаре: МЧС устраняет последствия подтопления улиц

Василиса Морозова
02:41 22.07.2019
Затопление произошло из-за обильных ливней, которые обрушились на Краснодарский край 21 июля.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Три частных дома, а также 19 придомовых территорий и 18 участков дорог остаются подтопленными в Краснодаре из-за сильного ливня, который идет в городе весь день.

Как сообщил Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю полковник внутренней службы Константин Николаевич Ратиани, в настоящее время в городе работают сотрудники экстренного ведомства с службы спасения. Всего задействовано 82 человека личного состава, а также 35 единиц техники.

«В Краснодаре произошло подтопление 28 низменных участков проезжей части и 19 придомовых территорий. Кроме того вода зашла в 3 частных дома», - сообщили в экстренном ведомстве.

По словам Ратиани, работы по откачке подтопленных территорий ведутся практически круглосуточно. Ситуация в Краснодаре находятся на контроле МЧС.

Ранее сообщалось, что 29 дворов в Краснодаре оказались подтопленными из-за непрекращающегося ливня. Уровень воды в местах затопления поднялся до 20 сантиметров. Больше всего от наводнения пострадали улицы Чапаева и Героев разведчиков, а также район Вишняковского рынка.

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