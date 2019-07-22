Минздрав направил специалистов в Хабаровский край после пожара в лагере

Министр здравоохранения Вероника Скворцова направила группу детских комбустиологов (специалистов по ожоговой медицине) и реаниматологов в Хабаровский край, где пострадали дети в результате пожара в палаточном лагере.

Трагедия произошла 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе. В результате ЧП погибла девочка 2008 года рождения, еще трое детей находятся в реанимации.

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой, на место пожара в детском лагере в поселке Холдали Хабаровского края направлена бригада ведущих детских комбустиологов и реаниматологов. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь специалистами Хабаровского края», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечено, что одновременно проводится дистанционная консультация со специалистами Ожогового центра Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета.

Напомним, СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в детском лагере. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.