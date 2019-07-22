«Волшебный мир танца» показали в сочинском центре «Сириус»

Самые лучшие студенты хореографических учреждений России под руководством балетмейстера Юрия Бурлаки впервые представили молодежный балетный спектакль «Волшебный мир танца».

Премьера состоялась в воскресенье, 21 июля на сцене Большого концертного зала Парка науки и искусств образовательного центра «Сириус» в Сочи. Спектакль написан по мотивам балета «Пахита», в основе которого лежит новелла Мигеля Сервантеса «Цыганочка». Использовалась хореография Мариуса Петипа в редакции Юрия Бурлаки.

«Я очень доволен. Это плод наших больших трудов, большого количества педагогов из разных школ нашей страны. Это итог, когда собираются разные школы и выдают, вот, такое замечательное, разнообразное действо в едином дыхании», рассказал балетмейстер.

В рамках проекта танцоры познакомили зрителей с искусством балета. Под звуки музыки Рикардо Дриго и Людвига Минкуса юные артисты кружили в сказочном танце, где яркие, динамичные и броские движения сменялись лиричными и изысканными танцами. Декорации для спектакля предоставил Ростовский государственный музыкальный театр.