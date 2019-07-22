Вертолет из Хабаровска направят за пострадавшими при пожаре в лагере детьми

Вертолет с медиками направят в поселок Солнечный, в больницы которого госпитализировали пострадавших при пожаре в палаточном лагере детей.

«Вертолет с двумя бригадами врачей направим в поселок за детьми, на месте примем решение об их транспортабельности», - отметили в Хабаровском территориальном центре медицины катастроф.

Как пишет ТАСС, по поручению главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой ведомство также направило своих специалистов на место происшествия. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь специалистами Хабаровского края, сообщили в пресс-службе министерства.

В детском палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» 23 июля произошел пожар, в результате которого погибла девочка 2008 года рождения, еще трое детей госпитализированы. Они, по данным МЧС, находятся в реанимации. Всего в лагере находилось 189 детей. К прибытию пожарных сгорели 20 из 26 палаток.

СК РФ возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Эвакуированных детей временно разместили в домике для отдыхающих.