Эвакуация и сгоревшие палатки: первые кадры с места трагедии в детском лагере под Хабаровском

Видеокадры с места пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае опубликовал паблик Mash. На записи виден огромный столб пламени, бушующий прямо рядом с отдыхающими там людьми, которые спешно покидают палатки, закутавшись в одеяла.

© МЧС РФ

Напомним, трагедия произошла на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе. В результате ЧП погибла девочка 2008 года рождения, трое человек госпитализированы.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники экстренных служб региона. По данным МЧС, в момент пожара в лагере находились 189 детей. Всего было 26 палаток, из них сгорело - 20, еще 6 пострадали от огня.

Площадь пожара составила 240 квадратных метров.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в детском лагере. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.