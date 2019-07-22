Путин ввел мораторий на господдержку разработки месторождений нефти

Президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго и Минфину ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти в России до завершения инвентаризации.

Запрет будет действовать до 31 декабря 2019 года. Соответствующий перечень поручений, который российский лидер утвердил по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли 10 июля, опубликован на сайте Кремля.

Правительству было поручено завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений, разрабатываемых в России, до 1 декабря. Путин распорядился оценить экономическую эффективность дальнейшего освоения месторождений, а также разработать единые критерии, требования к экономическому обоснованию, порядок предоставления мер господдержки.

Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, Минэнерго и Минфин обязаны будут предоставить финансово-экономическое обоснование предложений по оказанию господдержки при разработке Приобского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, открытого в 1982 году.