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Путин ввел мораторий на господдержку разработки месторождений нефти

Василиса Морозова
23:19 22.07.2019
Владимир Путин поручил министерству энергетики и министерству финансов проработать вопрос оказания господдержки при разработке Приобского нефтяного месторождения.
Путин ввел мораторий на господдержку разработки месторождений нефти
© Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго и Минфину ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти в России до завершения инвентаризации.

Запрет будет действовать до 31 декабря 2019 года. Соответствующий перечень поручений, который российский лидер утвердил по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли 10 июля, опубликован на сайте Кремля.

Правительству было поручено завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений, разрабатываемых в России, до 1 декабря. Путин распорядился оценить экономическую эффективность дальнейшего освоения месторождений, а также разработать единые критерии, требования к экономическому обоснованию, порядок предоставления мер господдержки.

Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, Минэнерго и Минфин обязаны будут предоставить финансово-экономическое обоснование предложений по оказанию господдержки при разработке Приобского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, открытого в 1982 году.

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