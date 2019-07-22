СК возбудил дело после гибели ребенка во время пожара в детском лагере

Следователи возбудили уголовное дело после смерти ребенка во время пожара в детском палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«В результате ЧП один ребенок скончался (девочка 2008 г.р.), еще трое доставлены в больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», - сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Сообщение о пожаре поступило около трех часов ночи по местному времени 23 июля. В 03.02 возгорание удалось локализовать, его площадь составила около 240 квадратных метров.

По данным МЧС, сгорело 20 палаток, еще шесть пострадали от огня. Всего на месте находилось 189 детей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.