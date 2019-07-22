Вердикт - «невиновен»: Роскомнадзор не обнаружил утечки данных у Ozon

Роскомнадзор проверил информацию об утечке данных практически полумиллиона пользователей сайта Ozon и выяснил, что информацию о клиентах собрали неизвестные, компания же в свою очередь сделала все возможное, чтобы защитить персональную информацию.

Сообщается, что более 90% «скомпрометированных» данных созданы в ходе автогенерации паролей. А порядка 30 тысяч пар «логин – пароль» оказались действующими.

Однако Ozon предоставил в надзорное ведомство отчет о том, какие меры были приняты для устранения проблемы. В частности, специалисты компании заменили пароли в этих учетных записях и уведомили об этом пользователей, пишет ТАСС.

Напомним, что ранее в Сети обнаружили базу данных интернет-магазина, в которой содержалось почти полмиллиона пар «логин-пароль». Сама компания об этом не сообщала, так как сочла, что утечка произошла из других сервисов. Роскомнадзор отреагировал на ситуацию, направив в Ozon письмо с требованием получить разъяснения