Пожар уничтожил палаточный лагерь под Хабаровском: погиб ребенок

Во время пожара на горнолыжном курорте «Холдоми» в Хабаровском крае погиб ребенок, еще трое детей с ожогами доставлены в больницу, сообщает ГУ МЧС по региону. Они находятся в реанимации.

Трагедия произошла в детском палаточном лагере 22 июля. В момент ЧП в лагере находились 189 детей. Всего было 26 палаток, сгорели - 20, площадь пожара составила 240 квадратных метров.

При этом издание Baza сообщает о четверых пострадавших и одном погибшем. Отмечается, что подростки получили ожоги 70% и находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время все эвакуированные дети временно размещены в домике на базе отдыха. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб региона. Обстоятельства произошедшего выясняются.