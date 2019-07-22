Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии

Россия не планировала продать Карелию Финляндии, когда у власти был Борис Ельцин. Об этом сообщил экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.

В 1990 - 1992 годах политик был ближайшим соратником президента России Бориса Ельцина. В частности, в 1991 году он принимал участие в государственном перевороте, когда вместе с Ельциным от имени РСФСР подписывал «Беловежское соглашение» о роспуске СССР и создании СНГ.

Ранее тогдашний заместитель министра иностранных дел России Андрей Федоров в интервью финской газете Helsingin Sanomat сообщил, что в 1991 году была создана специальная секретная комиссия, в которую входили Геннадий Бурбулис, Андрей Козырев (позднее ставший главой МИД РФ) и Андрей Федоров.

По данным издания, в то время в Кремле обсуждали продажу Карелии Финляндии за 15 миллиардов долларов. Бурбулис в интервью РБК заявил, что «никогда такого не могло быть». По словам Федорова, Москва якобы подготовила список «проблемных регионов», выступающих за автономию от России. Кроме того, дипломат утверждает, что продажа Карелии обсуждалась, поскольку к тому времени в бюджете уже не хватало средств, однако в 1994 году данный вопрос был полностью снят.