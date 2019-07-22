Правительство одобрило предложение приравнять электронные сигареты к обычным

Законопроект, по которому на электронные сигареты будет распространяться антитабачный закон, одобрили в правительстве России. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

«Правительство поддерживает законопроект с учетом замечаний», - говорится в документе.

Под положения закона попадут электронные курительные изделия, включая кальяны, также будет предусмотрена административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием.

Ранее сообщалось, что закон об ограничении использования кальянов и вейпов может быть принят парламентом в этом году и заработать с 1 января 2020 года.