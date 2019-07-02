Боевики восемь раз обстреляли Латакию

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, восемь раз за сутки нарушали режим прекращения огня. Об этом рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кара-Джагез, Бшарфа, Кермель, Кинсибба, Нахшебба, Сафсафа Икко, Санджека и Мамухия провинции Латакия», - сообщил военачальник в ходе брифинга.

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск. В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Общая численность группировки террористов здесь составляет 50 тысяч человек.

Также отмечается, что за прошедшие сутки офицеры Центра провели гумакцию в одном из районов города Алеппо.