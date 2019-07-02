В Минобороны РФ опровергли сообщение о взрыве газа на подводном аппарате

В Министерстве обороны России опровергли появившееся ранее в СМИ сообщение норвежского агентства по ядерной опасности о якобы возможном взрыве газа на подводном аппарате, где накануне погибли 14 моряков-подводников.

По данным российского ведомства, самоотверженные действия экипажа позволили ликвидировать возгорание, и никакого контакта с Норвегией по этому поводу не производилось.

«Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось», - заявили в Минобороны РФ.

Напомним, трагическое ЧП произошло 1 июля в территориальных водах России. На научно-исследовательском глубоководном аппарате случился пожар, в результате которого, отравившись продуктами горения, погибли 14 моряков-подводников. Президент России Владимир Путин лично поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать всеобъемлющую помощь семьям погибших.