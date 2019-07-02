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В Севастополе прошли стихийные траурные мероприятия в память о погибших подводниках

Егор Левин
22:35 02.07.2019
Все участники возложили цветы, тем самым выразив свою скорбь и соболезнования семьям погибших.
© Видео: ТРК "Звезда"

В центре Севастополя прошли траурные мероприятия в память о погибших при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате 14 моряках-подводниках. Стихийный мемориал появился у стелы Мурманска на аллее городов-героев.

В памятных мероприятиях приняли участие ветераны-подводники и просто неравнодушные севастопольцы. Все они возложили цветы, тем самым выразив свою скорбь и соболезнования семьям погибших.

Ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников также посочувствовал им, заявив, что случившийся инцидент – трагедия не только для Северного флота, но и для всей России.

Напомним, трагедия произошла 1 июля в территориальных водах РФ. На научно-исследовательском глубоководном аппарате случился пожар, в результате которого, отравившись продуктами горения, погибли 14 моряков-подводников. Расследование пожара и обстоятельств трагедии проводит главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ.

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