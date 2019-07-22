Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами»

Один из организаторов государственного переворота на Украине в 2014 году, а также бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов заявил, что электорат, проголосовавший на парламентских выборах за оппозиционные силы, готов променять «свободу на сытое и уютное рабство».

Речь идет об партиях, которые держат курс на укрепление сближения с Россией. В частности, «рабами» политик назвал тех, кто поддержал партию «Оппозиционная платформа - За жизнь». Экс-глава СНБО отметил, что около 20% украинцев проголосовали за политические силы, выступающие за нормализацию отношений Киева и Москвы.

Турчинов возмутился, что прошедшие выборы стали первыми с февраля 2014 года, когда пророссийские партии получили большую поддержку украинцев.

Досрочные выборы в Верховную раду Украины состоялись накануне, 21 июля. С большим отрывом лидирует партия действующего президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». По результатам обработки 70% протоколов у нее - 42,5% голосов. На втором месте расположилась «Оппозиционная платформа - за жизнь» Юрия Бойко - 13,0% голосов.