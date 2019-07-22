Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами»

Андрей Аркадьев
21:43 22.07.2019
Политик прокомментировал результаты выборов в Верховную раду, прошедших накануне, 21 июля.
Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами»
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Один из организаторов государственного переворота на Украине в 2014 году, а также бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов заявил, что электорат, проголосовавший на парламентских выборах за оппозиционные силы, готов променять «свободу на сытое и уютное рабство».

Речь идет об партиях, которые держат курс на укрепление сближения с Россией. В частности, «рабами» политик назвал тех, кто поддержал партию «Оппозиционная платформа - За жизнь». Экс-глава СНБО отметил, что около 20% украинцев проголосовали за политические силы, выступающие за нормализацию отношений Киева и Москвы.

Турчинов возмутился, что прошедшие выборы стали первыми с февраля 2014 года, когда пророссийские партии получили большую поддержку украинцев.

Досрочные выборы в Верховную раду Украины состоялись накануне, 21 июля. С большим отрывом лидирует партия действующего президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». По результатам обработки 70% протоколов у нее - 42,5% голосов. На втором месте расположилась «Оппозиционная платформа - за жизнь» Юрия Бойко - 13,0% голосов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата22.07.2019, 08:46
ПЗРК «Игла» и пулеметы «Корд»: все о минном тральщике «Иван Антонов»
Дата21.07.2019, 13:30
Казань названа столицей ЧМ по водным видам спорта 2025 года
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата22.07.2019, 15:45
«Рособоронэкспорт» поставил за рубеж продукцию на рекордную сумму
Дата22.07.2019, 10:29
Исследователи восстановили маршруты поездок Пришвина в Сибирь
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:28 В стране и мире
СМИ: самолет Москва - Анталья вернулся во Внуково из-за отказа двигателя
21:02 В стране и мире
Погибший 10 тысяч лет назад мир нашли на дне Балтики
20:59 В стране и мире
Видео
В Коми возбудили дело после схода с рельсов 23 вагонов с углем
20:27 В стране и мире
Видео
Израиль начал сносить жилые дома палестинцев: видео
19:23 В стране и мире
Смог от лесных пожаров в Сибири виден из космоса
События дня
События дня
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов ушел из жизни в 29 лет
Видео
Украинские силовики утонули на глазах у инструкторов НАТО
Видео
В «Пятерочке» подозрительного покупателя раздели прямо в зале и заставили приседать
Видео
Metallica «взорвала» стадион в Москве, исполнив песню Цоя: видео
Видео
ВСУ открыли артобстрел по пляжам на Азовском побережье
Новый вид туризма появился в России
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.