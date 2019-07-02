Два боевых корабля НАТО вошли в Чёрное море

Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto во вторник вечером, пройдя Босфор, вошли в акваторию Черного моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, что сейчас боевые корабли направляются в Одессу. Там они примут участие в проводимых США и Украиной военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые начались накануне, в понедельник и пройдут на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей Украины, а также в северо-западной части Черного моря.

Маневры пройдут на суше, в море, под водой и в воздухе. В них примут участие 19 стран, в том числе Румыния, Болгария, Турция и Грузия. Всего в учениях будут задействовано 32 судна и 24 самолета.

Ранее в субботу, 29 июня, в Черное море для участия в учениях зашел американский эсминец USS Carney, вооруженный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия в 1,6 тысяч километров. Этот корабль, также как и британский Duncan, оснащены системой противоракетной обороны Aegis и являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Также ранее сообщалось, что учения Sea Breeze 2019 были скорректированы после заявления России о частичном закрытии акватории Чёрного моря. Черноморский флот России контролирует действия кораблей НАТО на международных маневрах во избежание потенциальных нештатных ситуаций.