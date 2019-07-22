СМИ: самолет Москва - Анталья вернулся во Внуково из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия» был вынужден совершить разворот над Черным морем и вернуться в Москву из-за отказа одного из четырех двигателей. Об этом рассказал источник в экстренных службах.

Boeing-747, на борту которого находился 521 человек, следовал в турецкую Анталью. В момент полета сработал датчик попадания в двигатель постороннего предмета.

Отмечается, что к настоящему времени лайнер успешно приземлился во Внуково, пишет РИА Новости.

Как свидетельствуют данные портала Flightradar, самолет приземлился спустя три часа 40 минут после вылета.