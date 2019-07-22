В Коми возбудили дело после схода с рельсов 23 вагонов с углем

В Коми возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного состава после схода с рельсов 23 грузовых вагонов с углем. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

ЧП произошло минувшей ночью, 22 июля возле станции Керки в Сосногорском районе. Установлено, что размыв водопропускной трубы привел к повреждению железнодорожных путей.

Сейчас движение поездов на данном участке пути ограничено до пятницы. Продажи билетов на ряд пассажирских поездов приостановлены, отменены 13 рейсов по Северной железной дороге.

На месте ведутся восстановительные работы. В результате аварии никто не пострадал. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства происшествия.