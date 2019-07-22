Погибший 10 тысяч лет назад мир нашли на дне Балтики

В Литве, в районе Юодкранте под городом Клайпедой ученые обнаружили мир, который затонул десять тысяч лет назад. Специалисты объясняют: когда утонувшие ныне деревья образовали густой лес, заканчивался ледниковый период, и в результате отступающего ледяного покрова формировалось Балтийское море.

«Цель совместной экспедиции польских и литовских исследователей состояла в том, чтобы подготовить фотограмметрическую документацию находок», - цитирует Science in Poland представителя Национального морского музея в Гданьске.

Всего же в результате проведенных подводных работ исследователям удалось сделать порядка трех тысяч фотографий.

По мнению экспертов, морской район, в котором расположен затонувший лес, может принести новую информацию о человеке в конце ледникового периода, так как в то время он был заселен.