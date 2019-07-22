Спасти дельфинов: сочинские волонтеры учатся оказывать помощь китообразным

В Сочи специалисты Центра спасения дельфинов «Дельфа» проводят тренинги по оказанию помощи китообразным, где обучают волонтеров тому, как спасать дельфинов и китов, попавших в беду.

Волонтеры проигрывают историю, максимально приближенную к реальности. Одни в роли зевак - увидев раненого дельфина, тут же хватаются за телефоны и начинают снимать, другие решают погеройствовать и срочно приступают к спасательной операции, забыв о собственной безопасности.

На кадрах, снятых у берегов Камчатки, останки финвала - вид китов из семейства полосатиковых. По данным учета млекопитающих, в акватории Кроноцкого залива обитало всего шесть таких морских великанов.

Самке было примерно сто лет, не исключено, что беспомощное животное стало жертвой медведей или других хищников. Выброс на берег таких гигантов на Камчатке является редчайшим явлением.

При виде дельфина, выброшенного на берег, люди зачастую пытаются вернуть его обратно в воду и тянут за хвост. Делать это не следует, поскольку, во-первых, так можно повредить дельфину позвоночник, а во-вторых, он, скорее всего, обессилен и не сможет удерживать сам себя на воде. Очевидцу нужно вызвать спасателей и смачивать кожу животного морской водой, поскольку, солнце может вызвать ожоги на тонкой коже млекопитающего.

Около 200 погибших дельфинов найдено на черноморских берегах в этом году. Основная причина гибели - вирусные болезни, у млекопитающих в межсезонье резко снижается иммунитет. Многие дельфины запутываются в рыбацких сетях.

Именно поэтому волонтеров вывозят в море и учат еще распутывать сети. Так удалось спасти уже восемь дельфинов. Одну такую историю, которая произошла в апреле, волонтеры вообще называли чудом. Почти сутки запутавшийся детеныш черноморского дельфина афалины боролся за жизнь. Животное выжило благодаря профессиональным действиям волонтера, действовавшего в холодной воде.

«Холодно, руки мерзнут, судорога. Потом собрался, настроился, успокоился и продолжил – развязали. У нас даже имя появилось у этого дельфиненка - Булька», - рассказал волонтер Александр Круглянкин.

В течение лета сотрудники центра будут обучать волонтеров по всему побережью Черного моря. В каждом городе их уже ждут десятки желающих научиться спасать китообразных.