Израиль начал сносить жилые дома палестинцев: видео

В Израиле приступили к сносу палестинских жилых домов в районе Сур-Бахер в Восточном Иерусалиме. Израильские власти считают, что данные дома нарушают запрет на строительство, так как они слишком близко располагаются к границе на Западном берегу. Этот факт сочли угрозой безопасности.

Борьба за здания в суде длилась практически год и завершилась в мае. В итоге Верховный суд Израиля разрешил снос более семидесяти многоэтажек, часть которых находилась на стадии строительства.

«Они силой эвакуировали людей из их домов, и они начали устанавливать взрывчатые вещества в домах, которые они хотят разрушить», - цитирует лидера общины в одном из пострадавших районов портал UPI.

Кроме того, глава департамента по гражданским вопросам Палестинской администрации Хуссейн аль-Шейх назвал снос многоэтажных домов «преступлением» и потребовал вмешательства со стороны международного сообщества.