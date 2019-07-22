Новейшую немецкую БМП назвали «бездонной бочкой»

Немецкая боевая бронированная машина Puma стала «бездонной бочкой» в связи с непрекращающимся удорожанием проекта. Об этом пишет телеканал N-TV.

Согласно предварительным оценкам правительства Германии, запланированная сумма в 2,9 млрд евро практически удвоилась. Как рассказали в министерстве обороны страны, для производства 350 БМП Puma в настоящее время запланировано 5,9 млрд евро.

Концерны Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall-Landsysteme (RLS) занимаются разработкой и выпуском опытной партии боевых машин.

Боевая бронированная машина Puma – немецкая боевая машина пехоты Германии, ее вес составляет 43 тонны. Puma стоит на вооружении с 2015 года. Цена каждой такой машины – около 7 млн евро.