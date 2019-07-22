Исследование: у россиян стало больше «свободных денег»

Объем «свободных денег» у среднестатистической российской семьи вырос в июне на 11,4% в сравнении с маем и составил 33,1 тысячи рублей.

«Свободные деньги» - это сумма, которая остается у россиян после оплаты ЖКХ, внесения всех обязательных платежей, а также покупки продуктов и предметов первой необходимости.

Аналитики отмечают, что данный показатель традиционно увеличивается в июне из-за начала сезона отпусков и в связи с получением отпускных. При этом среднегодовое значение «свободных денег» с учетом первых шести месяцев 2019 года составило 27,2 тысячи рублей.

В прошлом году у россиян было 24,1 тысячи рублей «свободных денег», а в 2017-м - 18,5 тысячи, говорится в исследовании холдинга «Ромир».