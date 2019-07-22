Индия планирует импортировать из России ракетные двигатели

Индия намерена импортировать из России ракетные двигатели. Сделают это в рамках реализации национальной космической программы. Об этом по итогам встречи с сопредседателем комиссии с индийской стороны, главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Помимо пилотируемой космонавтики, мы активно сотрудничаем в области навигации, кроме того, открывается еще один очень интересный аспект в области двигателестроения», - цитирует ТАСС сопредседателя межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Юрия Борисова.

Кроме того, Борисов подчеркнул, что 22 июля индийских коллег поздравили с успешным запуском очередного спутника в рамках лунной программы.

Ранее стало известно об успешном запуске ракеты с космодрома, расположенного в космическом центре имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.