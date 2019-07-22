Смог от лесных пожаров в Сибири виден из космоса

Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, где вовсю горят сотни тысяч гектаров леса.

© planet.iitp.ru

На фотографиях видна дымовая завеса, которая окутала воздушное пространство на территории Сибири. Помимо Красноярского края и Иркутской области смог распространился на территориях Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Республики Хакасия и Алтайского края, а также восточных регионов Ханты-Мансийского автономного округа.

© planet.iitp.ru

Напомним, из-за масштабных природных пожаров в Красноярске загрязнение воздуха превысило нормативы в полтора-два раза. Очаги зафиксированы в Эвенкийском, Таймырском и Абанском районах. На территории региона действует режим ЧС. Также природные пожары охватили леса в Иркутской области, а общая площадь возгорания превысила 200 тысяч гектаров.