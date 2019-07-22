Машиниста, который подвез пассажира в кабине, отстранили от работы

Машиниста отстранили от работы. Причиной стало то, что он подвез пассажира в кабине. Отмечается, что попутчик бронировал поездку через сервис BlaBlaCar, однако местом встречи стал Ж/Д вокзал. Пассажиру предложили проследовать в кабину машиниста, что он и сделал.

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