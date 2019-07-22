Машиниста, который подвез пассажира в кабине, отстранили от работы
Поезд следовал по маршруту Санкт-Петербург – Москва.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Машиниста отстранили от работы. Причиной стало то, что он подвез пассажира в кабине. Отмечается, что попутчик бронировал поездку через сервис BlaBlaCar, однако местом встречи стал Ж/Д вокзал. Пассажиру предложили проследовать в кабину машиниста, что он и сделал.
«Служебная проверка подтвердила факт провоза членами локомотивной бригады в кабине локомотива посторонних лиц», - приводит слова пресс-службы Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» РИА Новости.