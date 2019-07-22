Что хранит мерзлота: экспедиция РГО открывает древние тайны кургана Туннуг

Республика Тыва - одно из самых живописных мест России. Разные пейзажи: от тайги до полупустыни, от степей до гор. В самый Центр Азии, который практически изолирован от мира, не добраться ни поездом, ни самолетом. Только с пересадками. Никакого интернета, и меньше всего здесь ожидаешь встретить гостей из Колумбии или Индии.

Волонтеры со всего мира пытаются разгадать секреты кургана Туннуг. Некрополь объединил сразу три эпохи: век железа, бронзы и Средневековья.

Соседние курганы уже открыли миру украшения прошлого. В национальном музее под пуленепробиваемым стеклом - золотое ожерелье царя весом в 1,5 килограмма.

«Это уникальная находка. Вряд ли современные ювелиры могут повторить», - говорит научный сотрудник музея Жанна Айжы.

На могильнике тоже планируют докопаться до золота. Но пока только глиняные горшки и скелеты воинов, убитых в девятом веке до нашей эры.

Самые главные артефакты еще впереди. Русское географическое общество организует экспедицию лишь второй год. Чтобы раскопать курган полностью, понадобится пять лет.

В диких лесах - дикие животные, потому в заповеднике никто не ходит поодиночке. А после экскурсий - отдых в палатках. Ночью в лагере разжигают костер: тувинцы суеверны и просят разрешение на раскопки у духов. Невидимые силы одобряют, а значит, придет время, и курган раскроет свою тайну.