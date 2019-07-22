Более 530 туристов в Шереметьево ждут вылета в Анталью уже 15 часов

Более полутысячи пассажиров с маленькими детьми застряли в Шереметьево в ожидании вылета в турецкую Анталью. Лайнер должен был отправиться на курорт еще в три часа ночи. Людей уже посадили в салон, но позже вернули в терминал.

«Вылет рейса ZF 9007 авиакомпании AZUR air на самолете Boeing 777-300ER по техническим причинам был перенесен с 2.50 на 11.40. Посадка пассажиров была произведена в 12.00, однако через полчаса полет был отложен повторно», - цитирует «Интерфакс» пресс-службу аэропорта.

По сообщениям авиакомпании, борт оказался неисправен. Более 15 часов пассажиры ждали информации. Рейс назначен на 19.00 по Москве. Также отмечается, что ожидающие вылета из Антальи в Москву - а это также 500 человек - сейчас находятся в гостинице. Генконсульство держит ситуацию на контроле.