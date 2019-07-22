Регион в огне: в Оренбургской области бушуют природные пожары

В Оренбургской области из-за засухи и жаркой погоды бушуют степные и лесные пожары. Сильный ветер способствует быстрому распространению огня. Пожар уже уничтожил 50 гектаров земли.

В Ясненском городском округе, а также в Новоорском и Домбаровском районах области действует режим ЧС. Пожарным удалось остановить пламя в сотнях метров от населенных пунктов.

Для борьбы с огненной стихией они используют вертолеты МИ-8 и самолеты ИЛ-76. На горящие районы сброшено более 200 тонн воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Также леса горят по всей Сибири. Так, в Красноярском крае запах гари чувствуется за тысячи километров. Густой смог стоит и в соседних областях: Кемеровской, Новосибирской, Томской, в Хакасии и на Алтае.